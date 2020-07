Wohnungsbrand in Göggingen

Göggingen.Ein Großaufgebot an Rettungskräften bekämpfte am Samstagabend einen Wohnungsbrand in der Staufenstraße in Göggingen. Mit Erfolg, denn bereits etwa 45 Minuten nach der Alarmierung, die gegen kurz nach 20 Uhr erfolgt war, vermeldeten die Floriansjünger "Feuer aus". Der Brand war gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Gebäudes konnte verhindert werden - nur noch vereinzelte Glutnester galt es zu eliminieren. Warum in der Wohnung jedoch ein Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sollen bei dem Wohnungsvollbrand zwei Personen leicht verletzt worden sein. Die Meldung wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.