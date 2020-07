Exhibitionist entblößt sich vor Spaziergängerinnen und winkt ihnen zu

Ellwangen. Am Samstagabend gegen 19.20 Uhr beobachteten zwei Spaziergängerinnen in der Nähe des Gemeindeverbindungswegs zwischen dem Reit- und Fahrverein Ellwangen und dem Waldstadion einen Mann. Als dieser die beiden Frauen sah, lief er in den Wald und wartete ab, bis diese an ihm vorbeikamen. Die Frauen konnten laut Polizeiangaben beim Vorbeilaufen sehen, dass der bislang unbekannte Mann mit heruntergelassener Hose dastand, an seinem Penis manipulierte und ihnen zuwinkte. Spaziergänger, die in diesem Bereich ähnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer (07961) 9300 zu melden.