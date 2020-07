Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.15 Uhr: Klasse! Der Paralympics-Sieger Niko Kappel aus Schwäbisch Gmünd hat in Bad Boll einen neuen Weltrekord im Kugelstoßen aufgestellt.

6.55 Uhr: Wegen einer Baumaßnahme im Gehwegbereich müssen Fußgänger in der Gmünder Einhornstraße in Straßdorf derzeit die Straßenseite wechseln – aber nicht mehr lange. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen die Bauarbeiten voraussichtlich am Dienstag, 7. Juli, abgeschlossen werden.

6.30 Uhr: Der erste Blick nach draußen ist an diesem Montagmorgen nicht sehr vielversprechend: grauer Himmel und dunkle Wolken ziehen über den Ostalbkreis. Auch SchwäPo-Wetterblogger Tim Abramowski weiß: "Erst sind noch viele Wolken unterwegs und teilweise kann es auch etwas regnen. Ab dem frühen Nachmittag wird es aber immer freundlicher." Die Aussichten für die Woche hat Tim im Wettervideo zusammengefasst.

6.10 Uhr: Bei schönem Wetter sind am Wochenende in Baden-Württemberg viele Motorradfahrer verunglückt, leider auch wieder bei uns im Ostalbkreis: Am Samstag hat in Bartholomä eine Autofahrerin die Vorfahrt missachtet, dabei wurde ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt - die Autofahrerin ist geflüchtet. Bei Gschwend wurde ein 62-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei und auch bei der Bahn wird für die kommende Stunde keine Verspätung mitgeteilt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen