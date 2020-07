Umfrage: Bis zu zwei Jahre Gefängnis für "Gaffer-Fotos" - gerecht oder nicht?

Am vergangenen Freitag wurde das Gesetz verabschiedet: Wer Tote fotografiert oder filmt, kann mit einer Strafe von zu zwei Jahren in Haft rechnen.

Vor wenigen Jahren filmte in Heidenheim ein Verkehrsteilnehmer ein Unfallopfer, statt zu helfen. Immer wieder berichten Medien von Vorfällen, bei denen Gaffer Rettungskräfte bei ihrer Arbeit behindert haben. So auch kürzlich erst in Bremen.

Künftig wird mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft, wer Unfalltote fotografiert oder filmt. Diese Gesetzeslücke wurde am vergangenen Freitag im Bundestag geschlossen. Aufgrund einer Strafbarkeitslücke waren bislang so genannte "Gaffer-Fotos" bei Unfällen und Unglücksfällen von Toten straflos. „Wer nach einem Unfall Tote fotografiert oder filmt, der gehört bestraft! Es ist allerhöchste Zeit, dass diese Strafbarkeitslücke nun geschlossen wird“, sagte Justizminister Guido Wolf.

