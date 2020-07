Kreisel nutzen: Stau entgehen

Hüttlingen. Seit die Kocherbrücke gesperrt ist, entsteht in der Ortsdurchfahrt Stau, weil Verkehrsteilnehmer, die in der Abtsgmünder Straße Richtung Westen fahren, nach links in den Ölweg abbiegen wollen.

Um diese Staus zu vermeiden, bittet die Gemeinde die Verkehrsteilnehmer darum, weiterzufahren bis zum Kreisverkehr, diesen komplett zu durchfahren, um danach als Rechtsabbieger in den Ölweg einzubiegen. So muss hinter den Abbiegenden niemand warten.

Derselbe Trick funktioniert auch für Linksabbieger aus dem Ölweg. Sie fahren dann rechts bis zum Kreisel an der katholischen Kirche.