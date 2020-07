Am Dienstag scheint häufig die Sonne

Am Dienstag gibt es auf der Ostalb eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 20 bis 24 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 24 Grad. Der lebhafte Wind lässt langsam aber sicher wieder nach. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei kühlen 11 bis 7 Grad. Am Mittwoch tagsüber scheint häufig die Sonne, maximal 26 Grad. Am Donnerstag dominieren die Wolken, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Am Freitag ist es erst noch länger freundlich, gegen Abend kann es vereinzelt etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 27 Grad. Der Trend für den Samstag sieht ordentlich aus. Es wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es wird wieder etwas kühler.