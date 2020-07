Die Jagstquellpatcher spenden

Spendenübergabe Drei Vertreterinnen der Patchwork- und Quiltgruppe „Jagstquellpatcher“ aus Walxheim überreichten eine Spende in Höhe von 1750 Euro zugunsten der Kirchengemeinde St. Erhardt in Walxheim an Pfarrer Johannes Kolb und an den Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Volker Lauster-Schulz. Es handelt sich dabei um den Erlös der Patchworkausstellung Anfang März, noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Foto: privat