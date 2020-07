Werbeaktion erfolgreich: Waldhausen hat die Ganztagsschule

Bildung „Erst haben wir das mit der Ganztagsschule nicht auf die Reihe bekommen. Umso mehr freut es mich, dass der Erfolg jetzt so groß ist“, verkündete Ortsvorsteher Patrizius Gentner vor dem Ortschaftsrat. Den Erfolg ermöglicht hat letztendlich eine gemeinsame Werbeaktion von OB und Gemeinden. Nach dieser Aktion gibt es nun 59 Anmeldungen für das nächste Schuljahr, 40 der Anmeldungen möchten dann auch Mittagessen in der Schule. „Das ist eine große Herausforderung, aber wir Schultern das“,sagt Gentner. Bis zur Fertigstellung der gemeinsam genutzten Mensa im neuen Kindergarten soll es eine Zwischenlösung in einem dafür gut geeigneten Raum im Keller der Waldhäuser Schule geben. Foto: privat