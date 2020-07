Heidenheim liegt bei Halbzeit 0:1 hinten

Für den Fußball-Zweitligisten FC Heidenheim ist es das Spiel des Jahres ein, das - ohne Zuschauerbeteiligung - auf dem Schlossberg läuft. Um 20.30 Uhr hat Referee Felix Brych das Leder in der Voith-Arena zum Relegationsrückspiel des FCH gegen Werder Bremen freigegeben. Das Hinspiel endete 0:0. Bei Halbzeit liegen die Heidenheimer 0:1 zurück.

In der Startelf des FC Heidenheim steht erstmals seit längerer Zeit wieder Kapitän Marc Schnatterer. "Er ist wieder fit. Und er ist heiß auf dieses Spiel", sagt FCH-Cheftrainer Frank Schmidt.

Der Schock saß tief. In der 4. Spielminute führote Bremen durch ein Eigentor. Norman Theurkauf will abwehren. Der Ball aber "schlägt" unhaltbar im linken Dreiangel ein. Heidenheim lässt sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen und nimmt den Kampf an.

Doch Bremen lässt nicht locker. Milot Rashica zwingt FCH-Keeper Kevin Müller zu einer Parade (7.). Der schnelle 0:1-Rückstand bedeutet für Heidenheim, dass die Elf von Frank Schmidt jetzt mindestens zwei Tore gegen den Bundesligisten von der Weser schießen muss, um dieses Spiel zu gewinnen und in die Bundesliga aufzusteigen. Das wird verdammt schwer. Denn es sind die Bremer, die nicht locker lassen und - angetrieben von Yuga Osako - möglichst einen weiteren Treffer hinterherschieben wollen.

Nach rund 20 Spielminuten hat sich Heidenheim in die Partie gekämpft und bietet dem Gegner ein Spiel auf Augenhöhe. Tormöglichkeiten gibt es auf beiden Seiten schon lange keine mehr. Beide Teams zeigen vollen Körpereinsatz und halten die Angreifer von Strafraum fern. Doch es sind die Brenztäler, die jetzt mit Macht auf den Ausgleich drücken. In der 36. Minuten kam Föhrenbach aus kurzer Distanz zur bislang besten Heidenheimer Chance. Es wäre jedoch abseits gewesen. Die Gastgeber dominieren das Spielgeschehen in der zweiten Hälfte der ersten 45 Minuten, kinnen sich aber keine zwingenden Chnancen erspielen.



Mit 0:1 geht es in die Kabine. Noch ist nichts verloren.

Wir melden und wieder, wenn es weitergeht.

FCH: Müller - Busch, Mainka, Beerman, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch - Schnatterer, Leipertz - Kleindienst, Thomalla.

Werder: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Friedl, Augustinsson - Vogt - Eggestein, Osako, Klaassen - Rashica, Sargent.



Tor: 0:1 Theuerkauf (4. / Eigentor)