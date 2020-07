Zanger Straße nach Unfall gesperrt

Königsbronn. Die Kreisstraße 3035 Zanger Straße ist in Heidenheim an der Brenz auf Höhe Am Waldfriedhof nach einem schweren Verkehrsunfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt (Stand 21.15 Uhr). Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. mbu