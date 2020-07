Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.25 Uhr: Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Montagabend zu einem Feuer in einem Betrieb in Steinheim am Albuch. Wie sich vor Ort herausstellte, handelt es sich bei dem brennenden Haus um die Werkstatt einer Schreinerei. Warum dort Feuer ausgebrochen war, konnte bislang nicht ermittelt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 80.000 Euro. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

6.07 Uhr: Schade! Der 1. FC Heidenheim hat den Aufstieg in die Bundesliga knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt kam im Spiel gegen Werder Bremen nicht über ein 2:2 hinaus. Damit hat der FCH den größten Erfolg der Vereinsgeschichte verpasst.

6.04 Uhr: Und auch die Züge rollen in der kommenden Stunde pünktlich ab. Pendler kommen entspannt an ihr Ziel.

6.03 Uhr: Nun blicken wir auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.