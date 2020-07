FCH-Fans randalieren am Bremer Mannschaftsbus

Nach dem Ausscheiden der Heidenheimer kam es zu Ausschreitungen an der Voith-Arena.

Heidenheim. Ein Pressesprecher der Polizei Ulm bestätigt, dass es am Montagabend in Heidenheim zu Ausschreitungen gekommen ist. Enttäuschte FCH-Fans haben nach dem Spiel am Mannschaftsbus der Bremer randaliert. Die Polizei bestätigt weiter, dass Flaschen und Steine auf den Bus geworfen und Bengalos gezündet wurden. Eine Fensterscheibe sei dabei zu Bruch gegangen.