Los ging es mit dem Festival im Jahr 1999

Das 20. Galgenbergfestival wäre es in diesem Jahr gewesen. Ein Jubiläum, das ein internationales und lokales Festival werden sollte. Im letzten Jahr standen auf der Bühne des Gaskessel-Areals „Los Lobos“ aus den USA. 2600 Musikfans aus Aalen und der Umgebung kamen im vergangenen Jahr an den zwei Festival-Tagen. Das erste Festival war 1999 im lauschigen Hof der Grünbaum-Brauerei am Galgenberg. Damals noch von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle organisiert.