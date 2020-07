Grundschule Wört gewinnt Energiebox

Wört. In der Grundschule Wört war die Freude riesengroß. Sie hat bei der Verlosung der EnBW Energie Baden-Württemberg eine von 25 Energieboxen gewonnen.

Davon überzeugten sich Bürgermeister Thomas Saur und Stefanie Stengel-Mack, Kommunalberaterin bei der EnBW ODR. Sie waren dabei, als die Kiste voller interessanter Materialien und Experimenten bei Schulleiter Ralf Meier und den Schülerinnen und Schülern ankam.

Die EnBW-Energiebox enthält 22 spannende Versuche und die dafür benötigten Materialien. Junge Entdecker ab fünf Jahren können unter Anleitung in Partner- oder Gruppenarbeit experimentieren. Die Versuche knüpfen an die Erlebniswelt der Kinder an und bereiten das Thema Energie kindgerecht auf.

Pro Kalenderjahr verlost die EnBW viermal 25 EnBW-Energieboxen für Kindertagesstätten und Grundschuleinrichtungen in Baden-Württemberg.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: www.enbw.com/energiebox