Ein wolkenreicher Donnerstag - die Sonne zeigt sich aber auch häufiger

Am Donnerstag sind auf der Ostalb einige Wolken unterwegs, speziell ab Mittag wird die Sonne aber auch häufig zum Vorschein kommen. Die Spitzenwerte liegen bei 22 bis 26 Grad. 22 Grad werden es in Neresheim, 23 in Bopfingen, 24 in Ellwangen, 25 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 26 Grad. Sollte die Sonne mal für längere Zeit scheinen, kann es noch etwas wärmer werden. In der Nacht zu Freitag ist es meist nur locker bewölkt. Die Tiefsttwerte liegen bei 17 bis 13 Grad. Der Freitag startet erst noch freundlich, allerdings sind ab dem Nachmittag örtlich gewittrige Schauer möglich. Wie immer wird es aber nicht jeden treffen. Die Höchsttemperatur liegt bei 27 Grad. Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu gehen die Werte wieder etwas zurück und pendeln sich bei knapp über 20 Grad ein.