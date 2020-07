Lkw streift geparktes Auto - 5000 Euro Schaden

Der Unfall hat sich auf einem Parkplatz in der Ellwanger Straße in Wasseralfingen ereignet.

Aalen-Wasseralfingen. Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer streifte am Donnerstagmorgen beim Abkoppeln seines Anhängers ein geparktes Auto auf einem Parkplatz in der Ellwanger Straße in Wasseralfingen. Laut Polizeiinformationen entstand an dem abegstellten Pkw ein Sachschaden von rund 5000 Euro.