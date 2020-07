Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. An diesem Freitag ist es auf der Ostalb erst noch länger freundlich. Ab dem Nachmittag sind dann lokal kräftige Schauer und Gewitter möglich. Wie immer wird es aber längst nicht jeden treffen. Die Spitzenwerte liegen bei 24 bis 28 Grad. 24 Grad werden es in Neresheim, 25 in Bopfingen, 26 in Ellwangen, 27 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s sogar die 28 Grad. In der Nacht zu Samstag taucht von Westen her eine Regenfront auf. Am Samstag wird das Wetter im Vergleich zum Freitag genau andersherum. Der Tag startet erst noch wolkenreich und teilweise fällt auch Regen. Ab Mittag wird es aber immer freundlicher. Die Werte gehen etwas zurück und pendeln sich bei knapp über 20 Grad ein. Am Sonntag gibt es eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 23 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Werte liegen um 25 Grad. Tim Abramowski