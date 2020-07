Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.20 Uhr: Die Liste der weltweit vom Aussterben bedrohten Arten wird immer länger. Das geht aus der neuen Roten Liste hervor, die die Weltnaturschutzunion veröffentlicht hat. Das meldet der SWR. Neu auf der Liste: der europäische Feldhamster. Ihm geht es immer schlechter, er gilt jetzt nicht mehr nur als gefährdet, sondern als akut vom Aussterben bedroht.

6.55 Uhr: Noch strahlt die Sonne vom Himmel. Das kann sich aber am heutigen Freitag örtlich noch ändern. Ab dem Nachmittag sind lokal kräftige Schauer und Gewitter möglich. Die Spitzenwerte: hochsommerliche 24 bis 28 Grad. Die Aussichten aufs Wochenende kennt Wetterblogger Tim Abramowski.

6.25 Uhr: Haben Sie auch von den Gerüchten gehört, dass das "Sancho" in Aalen schließen soll? Das hat sich nämlich bewarheitet. Im Alten Postamt wird nach den Sommerferien das „Sangam“ eröffnen, darauf weisen bereits Plakate an dem Standort hin.

6.15 Uhr: Am Mittwochnachmittag wurden aus Sicherheitsgründen zwei Polizeistreifen vor dem Landratsamt in Aalen positioniert. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Grund war ein Telefonat einer Mitarbeiterin mit einem vermeintlich unzufriedenen Mann, der telefonisch eine Drohung ausgesprochen hat. „Diese hat sich aber nicht bewahrheitet“, erklärt ein Polizeisprecher.

6.10 Uhr: Eine Aalener Studie hat gezeigt: Die Hygiene der Mund-Nase-Masken sind mangelhaft. In der Studie „Non-Compliance im Bereich Mund-Nasen-Schutz“ wurde vom Aalener Institut für Unternehmensführung (AAUF) das Verhalten von Personen im öffentlichen Raum untersucht. Dafür wurden im Zeitraum von vier Wochen von Ende Mai bis Mitte Juni rund 2400 Personen in einer Online-Erhebung befragt.

6.03 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.