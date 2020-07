Ferienspaß für die Kids

Feriencamp Die Aalener Sportallianz startet durch und bietet in den Sommerferien gleich sechs Feriensportcamps für Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahre an. Sie bieten jeweils von Montag bis einschließlich Freitag ein abwechslungsreiches Programm mit viel Sport und Spaß für die Kids. Unter der Leitung von Marlene Mayr hat das ASA-Orgateam ein Konzept erarbeitet, das kindgerechte Inhalte in Einklang mit den Corona-bedingten von Abstands- und Hygieneregelungen bringt. Anmeldungen ab sofort über https://aalener-sportallianz.de/index.php/feriencamp-anmeldung.html. Weitere Infos gibt's unter aalener-sportallianz.de oder per Email (feriensportcamps@sportallianz.com).