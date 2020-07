Christian Koch hat 50-Jähriges

Abtsgmünd. Christian Koch, langjähriger Prokurist und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der Fa. Kessler & Co., feiert in diesem Monat sein 50-jähriges Arbeitsjubiläum.

Die Geschäftsführung würdigte im Rahmen einer Zusammenkunft seiner Wegbegleiter seine erfolgreiche Tätigkeit als Leiter der Finanz- und Personalverwaltung in den Jahren stetigen Wachstums der Firma. Mit Wissen und Lebenserfahrung war Koch ein geschätzter Gesprächspartner für Mitarbeiter, Geschäftspartner und die Geschäftsleitung und trug in außerordentlichem Maße zum Erfolg der Firma bei. Daneben übernahm er Sonderaufgaben im Auftrag der Geschäftsführung und gewann in besonderem Maße die Wertschätzung aller Gesellschafter.