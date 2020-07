Komet NEOWISE mit bloßem Auge sichtbar

Aalen. Die Astronomische Arbeitsgemeinschaft Aalen e.V. möchte auf den mit bloßem Auge sichtbaren Kometen C/2020 F3 NEOWISE hinweisen. Er ist ab 3 Uhr am Morgenhimmel im Nordosten sichtbar. Seine Bahn führt ihn über den Nordhimmel, wo er gegen Ende Juli auch am Abendhimmel zu sehen ist. Sein sonnennächster Bahnort hatte der Komet laut der Astronomischen Arbeitsgemeinschat schon am Freitag, 3. Juli.