Unbekannter lockert Reifen von Rad: Schüler stürzt

Jagstzell. Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter in der Schulstraße vor der Grundschule am Fahrrad eines zehn Jahre alten Schülers den Schnellverschluss am Vorderrad seines Fahrrades. Laut Polizeiinformationen fuhr der Schüler nach Schulschluss nach Hause als sich das Vorderrad von der Gabel löste. Der Schüler stürzte, wurde jedoch glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf 100 Euro. Laut Angaben der Polizei handelt es sich keinesfalls um ein Kavaliersdelikt, sondern um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und somit um eine Straftat.