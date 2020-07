57-jährige Nördlingerin stirbt bei Verkehrsunfall

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 65.000 Euro.

Nördlingen. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Nördlingen und Reimlingen ist am Freitagnachmittag eine Frau gestorben. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Staatsstraße zwischen Nördlingen und Reimlingen. Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein Pkw, besetzt mit zwei Personen, in Richtung Reimlingen. Rund 200 Meter nach dem Ortsschild kam dem Pkw ein Kleintransporter entgegen. Aus

bislang unbekannten Gründen kam der Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Pkw. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht, der Pkw-Fahrer schwerverletzt ins Krankenhaus Nördlingen beracht. Die 57-jährige Mitfahrerin, welche auf der Rücksitzbank des Pkws saß, verstarb an der Unfallstelle.

Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Staatsstraße war bis ca. 17 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Reimlingen, bzw. durch die Straßenmeisterei über die B25 umgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 65.000 Euro.