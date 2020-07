Lorch: Garage und Wohnhaus komplett ausgebrannt

Lorch. In der Beethovenstraße in Lorch löste am Sonntagvormittag ein Brand in einer Garage einen Feuerwehreinsatz aus. Das Feuer trat nach kurzer Zeit auf das nebenstehende Wohnhaus über. Laut ersten Informationen der Polizei ist bislang niemand verletzt. Die Feuerwehrist derzeit noch im Einsatz, um den Brand zu löschen. Diese Meldung wird aktualisiert.