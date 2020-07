Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Wasseralfingen. Am Samstag, 11. Juli, um 15:25 Uhr stürzte ein 58-jähriger Mountainbike-Fahrer auf dem geschotterten Fahrradtrail zwischen Röthardt und Naturfreundehaus und verletzte sich hierbei schwer. Laut Angaben der Polizei war das Vorderrad in eine Kule geraten, worauf sich das Fahrrad mit dem Radfahrer überschlagen hatte. Der Fahrer wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus.