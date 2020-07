Am Montag scheint häufig die Sonne

Am Montag wird das Wetter wieder ordentlich. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 21 bis 25 Grad. 21 Grad werden es in Neresheim, 22 Grad in Bopfingen, 23 in Ellwangen, 24 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 25 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist nur locker bewölkt. Es kühlt ab auf 12 bis 8 Grad. Am Dienstag ist es erst noch länger freundlich – im Laufe des Tages tauchen aber immer mehr Wolken auf. Die Höchsttemperatur liegt bei 25 Grad. Am Dienstag und Mittwoch kann es immer wieder mal regnen. Die Werte gehen etwas zurück und pendeln sich bei knapp über 20 Grad ein. Am Freitag sind viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne.