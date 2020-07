Bälle fangen mit Aubele

Unter der Leitung von Ex-Profi Samy Aubele (ehemaliger Keeper bei Hansa Rostock) findet auf der Anlage des SV Neresheim am 8. und 9. August 2020 erstmals ein Torwartcamp der Benett Academy statt. 7- bis 16-jährige Keeper können dabei in zwei Tagen intensivem Torwarttraining an vier Trainingseinheiten teilnehmen.

Das Camp findet unter Anwendung der zum Zeitpunkt des Camps geltenden Corona-Verhaltensregeln statt. Kleine, alters- und leistungsgerechte Trainingsgruppen fördern die individuelle Entwicklung. Vermittelt werden nicht nur die grundlegenden Torwart-Techniken, sondern auch weitere Punkte wie die Spieleröffnung, das Torhüterverhalten bei Flanken und Eins zu Eins Situationen und das gezielte Training der Reaktionsschnelligkeit.

Für die Verpflegung der jungen Keeper ist an beiden Tagen gesorgt.

Weitere Infos hierzu finden sie unter www.benett-academy.com