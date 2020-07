Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: In Hussenhofen hat am Sonntagmittag der Bahndamm gebrannt. Ausgelöst worden sei das Feuer wohl durch einen Kurzschluss in der Oberleitung, erklärte die Feuerwehr.

6.45 Uhr: Bis zu 25 Grad bei einem Mix aus Sonne und Wolken: Das sind die Wetteraussichten für den Montag. Wer wissen möchte, wie es weiter geht, kann bei Tim Abramowskis Wettervideo vorbei schauen.

6.25 Uhr: Bei einem Großbrand in der Beethovenstraße in Lorch-Kellerberg ist am Sonntag ein Einfamilienhaus niedergebrannt. Auf Mindestens eine halbe Million Euro wird der Sachschaden geschätzt.

6.10 Uhr: Ab heute wird die Kreisstraße zwischen Rosenberg und Jagstzell an der Ortsdurchfahrt Unterknausen saniert. Die Strecke ist auf einem 200-Meter-Abstand komplett gesperrt. Die Baustelle dauert vermutlich bis 2. Oktober.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet einen Zugausfall: Der IC2164 nach Stuttgart (planmäßige Abfahrt 7 Uhr in Aalen) fällt heute aus.

6 Uhr: Auf den Straßen in der Region ist es noch ruhig. Bis auf die üblichen Baustellen kommen Sie gut durch.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.