Zwei Brände in Kösingen gelegt

Neresheim-Kösingen. Am Sonntagabend haben Unbekannte im Bereich des Freibades in der Frickinger Straße Container aufgebrochen und den Inhalt, der aus Bauschutt und Schrottteilen bestand, angezündet. Gegen 20.45 Uhr wurde den Rettungskräfte alamiert. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Nähe des Containers zudem ein Holzlagerplatz angezündet. Beide Brände wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Neresheim und Kösingen gelöscht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: (07361)5240 entgegen.