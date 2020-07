Oberkochen: Leiche eines 64-Jährigen im Kocher gefunden

Oberkochen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, haben Spaziergänger Montagmittag einen toten Mannn im Kocher in Oberkochen gefunden. Die Polizei wurde von der Rettungsleitstelle gegen 12.40 Uhr informiert. Es handelt sich um einen 64 Jahre alten Mann aus Oberkochen, der sich vermutlich am Vorabend im Bereich einer dortigen Sitzbank am Kocher aufgehalten hat. Nach bisherigen Feststellungen stürzte der Mann mit großer Wahrscheinlichkeit die etwa fünf Meter steile Böschung hinab. Die Kriminalpolizei hat die routinemäßigen Todesfallermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung liegen bislang nicht vor. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.