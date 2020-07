Landrat übergibt Masken, Schutzbrillen und -overalls

Aalen. Mund-Nasen-Schutz, FFP2-Masken, Schutzbrillen und Schutzoveralls haben Landrat Klaus Pavel, Kreisbrandmeister Otto Feil und Frank Abele vom Geschäftsbereich Brand- und Katastrophenschutz des Kreises an das DRK Aalen und Schwäbisch Gmünd, den Malteser Hilfsdienst und die Johanniter-Unfall-Hilfe übergeben.

Das Material wird ausschließlich für die Fahrzeuge der Sanitäts-Einsatzeinheiten des Bevölkerungsschutzes dieser Hilfsorganisationen verwendet. Es dient zum Schutz der Rettungskräfte vor Infektionen bei Kontakt mit möglicherweise infizierten Patienten. Auch die Feuerwehren in Aalen, Bopfingen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Neresheim, die über Fahrzeuge des Katastrophenschutzes verfügen, werden vom Kreis mit Mund-Nasen-Schutz in großer Stückzahl ausgestattet.

„Wie schwierig es viele Wochen lang war, Schutzmasken, -brillen und -overalls zu beschaffen, wurde uns in den vergangenen Monaten bewusst. Mit koordinierten Bestellungen durch das Landratsamt und mithilfe des Landes konnten wir den notwendigen Bedarf schließlich sichern. Mit der Übergabe des Materials an die vier Einsatzeinheiten des Bevölkerungsschutzes wollen wir uns bei den ehrenamtlich engagierten Kräften für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie bedanken“, so Landrat Klaus Pavel.