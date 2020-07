Flaggentag der „Mayors for Peace“

Atomwaffen Rund 300 Städte und Gemeinden des weltweiten Netzwerks „Mayors for Peace“ fordern, Atomwaffen einzudämmen und abzuschaffen. Als Zeichen gegen Atomwaffen wurde die Flagge nach einer Kundgebung (Bild) am Montag auch vor dem Landratsamt in Aalen gehisst. Foto: mam