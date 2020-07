KSK-Ostalb gratuliert ihren Studienabsolventen

Aalen. In verschiedenen nebenberuflichen Weiterbildungen haben elf engagierte Sparkassenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Studienabschluss als Master, Bachelor of Science, diplomierten Bankbetriebswirt oder Bankbetriebswirtin erreicht. Sparkassenchef Markus Frei zeigte sich beeindruckt von hervorragenden Leistungen, die seine jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben dem anspruchsvollen Berufsalltag erbracht haben: „Sie haben sich fundiertes Fachwissen angeeignet und sich erfolgreich mit anspruchsvollen finanzwirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt.“ Das seien gute Voraussetzungen für eine Karriere bei der Kreissparkasse Ostalb. Nicht umsonst investiere die Sparkasse kontinuierlich und umfangreich in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Immer mit dem Ziel, den hohen Qualitätsstandard und das überdurchschnittliche Niveau in der Kundenberatung zu halten und weiter auszubauen. In einer kleinen Feierstunde gratulierte Frei den erfolgreichen Absolventen des laufenden Jahres und überreichte als Anerkennung ein kleines Präsent.