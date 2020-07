Spielmannszug im „Wiesengrund“

Platzkonzert Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr in Aalen begeisterte die Bewohnerinnen und Bewohner der betreuten Seniorenwohnanlage „Im Wiesengrund“, weil das Sommerfest aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr ausfallen musste. In seiner Begrüßungsansprache hat der Vorsitzende des Fördervereins, Siegfried Lingel, die Malteser und alle Bewohner gelobt, dass sie Corona-Vorschriften eingehalten haben und die Anlage vor Corona verschont geblieben ist. Pfarrer Bernhard Richter freute sich, dass in der Anlage wieder Gottesdienste veranstaltet werden können. Foto: privat