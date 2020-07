Ein unbeständiger Mittwoch

Der Mittwoch wird ein wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen – es gibt aber auch längere trockene Phasen und teilweise kommt auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei 18 bis 22 Grad. 18 Grad werden es in Neresheim, 19 in Bopfingen, 20 in Ellwangen, 21 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 22 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist trocken, einzelne Schauer sind dennoch nicht ganz ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 10 Grad. Am Donnerstag sind viele Wolken unterwegs, dazu kann es auch noch etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei rund 20 Grad. Auch am Freitag fällt örtlich noch etwas Regen. Der erste Trend fürs Wochenende: Es wechseln sich Sonne und teils dichte Wolken ab. Die Temperaturen steigen wieder etwas an und liegen um 25 Grad.