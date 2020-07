Zwei neue Packstationen für Aalen

Aalen. DHL Paket hat in Aalen gleich zwei neue Packstationen in Betrieb genommen. Diese stehen am Penny Markt in der Bischof-Fischer-Straße 73, sowie am Rewe Markt in der Gartenstraße 160.

Die neue Packstation am Penny verfügt über 54 Fächer. 83 Fächer hat die Packstation am Rewe. Beide Stationen sind an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr zugänglich, teilt das Unternehmen mit.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung nötig.