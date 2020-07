Großeinsatz am Aalener Bahnhof - Jugendliche stirbt durch Stromschlag

Aalen. Am Aalener Bahnhof im Bereich der Hochbrücke kam es am Mittwochvormittag zu einem Unglück, bei dem eine Jugendliche starb. Nach ersten Informationen sei das Mädchen zu nah an eine Oberleitung gekommen und habe einen Stromschlag erlitten, so Polizeisprecher Bernd Märkle auf Nachfrage. Sie habe gebrannt, so der Sprecher weiter. Wie ein Reporter vor Ort mitteilt, ist nun auch die Kripo und die Bundespolizei vor Ort. Der Bahnverkehr in Aalen ist aktuell gestört.