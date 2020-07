Corona Zu viel los am Bucher Stausee

Aalen. Er ist ein wenig in Sorge. Zwar gibt es im Ostalbkreis momentan nur sehr wenig Corona-Infizierte, so Landrat Klaus Pavel am Dienstag. Der Bucher Stausee sei als Freizeiteinrichtung momentan aber sehr überlaufen. Bei schönem Wetter würden die Bilder am See denen von Nord- und Ostsee ähneln´. Das zeige zwar auch, wie toll der Bucher Stausee sei. Trotzdem werde man hier nun wegen der Pandemie verstärkt aufpassen. dot