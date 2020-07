Schmutzfinken auf der Aalener Heide

Wilder Müll „Unhaltbare Zustände“ moniert SchwäPo-Leser Charly Rettenmaier am Glascontainer in der Fahrbachstraße auf der Aalener Heide. Die Stadt Aalen verweist in solchen Fällen auf ihre Müll-Hotline, Tel. (07361) 521102. Damit werden die Müllsheriffs und der städtische Bauhof benachrichtigt.