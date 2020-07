Auch am Donnerstag fällt immer wieder Regen

Am Donnerstag wird es auf der Ostalb wieder häufig nass - es gibt aber auch längere trockene Phasen. Die Spitzenwerte liegen bei kühlen 17 bis 20 Grad. 17 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 18 in Ellwangen, 19 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 20 Grad. In der Nacht zu Freitag fällt weiterer Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 10 Grad. Am Freitag tagsüber sind viele Wolken unterwegs und vereinzelt fällt noch etwas Regen. Am Wochenende gibt es eine Mischung aus Sonne und teils dichten Wolken, speziell am Samstag kann es örtlich noch ein bisschen regnen. Die Werte liegen um 25 Grad.