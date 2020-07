Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen

Ein Kind und ein Senior wurden am Mittwoch in Aalen bei zwei Unfällen angefahren

Aalen. Die Polizei sucht nach Zeugen und einer Fahrerin zweier Unfälle am Mittwochmittag und Mittwochnachmittag, bei denen jeweils ein Fußgänger angefahren wurde.

Erster Fall auf der Hofherrnstraße: Mit ihrem schwarzen VW erfasste eine bislang unbekannte Autofahrerin am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr auf der Hofherrnstraße einen 11-Jährigen, der die Fahrbahn auf Höhe eines Einkaufsmarktes querte. Das Kind wurde von dem Fahrzeug mit der Front gestreift, wobei es am Oberschenkel verletzt wurde. Die Autofahrerin erkundigte sich laut Angaben der Polizei kurz, wie es dem Kind gehe, fuhr dann jedoch weiter, als der 11-Jährige meinte, dass alles in Ordnung sei. Nachdem der Junge zuhause über Schmerzen klagte, wurde er von seinem Vater zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die weitere Hinweise auf den VW bzw. dessen Fahrerin geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: (07361)5240 in Verbindung zu setzen.

Zweiter Fall auf der Bahnhofstraße: Auch zu einem weiteren Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr ereignete, werden vom Polizeirevier in Aalen Zeugen gesucht. Mit seinem Mercedes Benz erfasste ein 64-Jähriger auf der Bahnhofstraße einen die Fahrbahn querenden 68-jährigen Fußgänger. Dieser wurde bei dem Unfall an der Schulter verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: (07361)5240 zu melden.