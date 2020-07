Betrunkener mit Hund beleidigt Frau im Auto

Aalen. Am Mittwochnachmittag schlug ein Betrunkener gegen die Autoscheibe eines Ehepaars und beleidigte die Frau, die im Fahrzeug saß. Wie die Polizei berichtet, fuhr das Ehepaar gegen 16 Uhr mit dem Auto in den Steigerweg ein. Mitten auf der Fahrbahn stand der 38-Jährige, der laut Polizeiangaben betrunken war und weigerte sich auf die Seite zu gehen. Er hatte einen Hund dabei, den er aber offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte, so die Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon (07361)5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.