Wahl am 30. September?

Schwäbisch Gmünd. Den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Dr. Joachim Bläse als Gmünds Erster Bürgermeister soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 30. September, wählen. Dieses Vorgehen schlägt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat vor, der in seiner Sitzung am Mittwoch, 22. Juli, ab 16 Uhr im Congress-Centrum Stadtgarten darüber entscheiden soll. Die Stellenausschreibung für „diese herausgehobene Leitungsposition“ als „ständige allgemeine Vertretung des Oberbürgermeisters“ will die Verwaltung zwei Tage später veröffentlichen. Laut Ausschreibung erstrecken sich die Aufgaben des Ersten Bürgermeisters auf die Bereiche Recht, Ordnung, Finanzen, Bildung, Sport und Soziales – „Änderungen bleiben vorbehalten“. Bewerbungsschluss soll am 11. September sein.