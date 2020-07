Die Fahrbachstraße wird von Montag bis Donnerstag voll gesperrt

Verkehr Die Aalener Fahrbachstraße wird von Montag, 20. Juli, bis Donnerstag, 23. Juli, gesperrt. Das teilt die Stadt Aalen mit. Grund sind Asphaltarbeiten von der Heidestraße bis zur Eisenbahnstraße. Für die Arbeiten ist die Fahrbachstraße ab kommenden Montag, 13 Uhr, bis Donnerstag, 23. Juli, 13 Uhr, voll gesperrt. Auch die Ausfahrt aus dem Hangweg in die Fahrbachstraße ist in dieser Zeit nicht möglich. Die Stadt bittet betroffene Anwohner, ihre Fahrzeuge rechtzeitig umzuparken. Die Einfahrt in die Baustelle sei nur nach Absprache mit der Baufirma Leonhard Weiss möglich. Die Bushaltestelle an der Einmündung zur Heidestraße entfällt am Mittwoch, 22. Juli, bis zur Aufhebung der Vollsperrung. Auch in der Eisenbahnstraße stehen Belagsarbeiten an. Während der Arbeiten werde Einbahnregelung in der Eisenbahnstraße aufgehoben. err/Foto: hag