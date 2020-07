Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.25 Uhr: Die Ryanair-Tochter Laudamotion schließt den Standort am Stuttgarter Flughafen nach der Sommersaison am 30. Oktober und kündigt dort allen Beschäftigten. Das berichtet die Stuttgarter Zeitung. Bereits Ende Mai sei bekanntgeworden, dass die mehr als 200 Piloten und Flugbegleiter in Stuttgart und Düsseldorf vorerst das Mai-Gehalt nicht erhalten, weil die nötigen Mittel gefehlt hätten.

7.20 Uhr: Auch bei der Gesenkschmiede Schneider GmbH (GSA) in Aalen ist die Krise zu spüren: Bei dem Metallbetrieb sind nun im Rahmen eines Freiwilligenprogrammes Stellen abgebaut worden.

6.50 Uhr: Eine Meldung von den Gleisen: Der Zug nach Donauwörth (planmäßige Abfahrt 7.33 Uhr in Aalen) fährt laut Bahn knapp 20 Minuten später ab. Grund ist die Verspätung aus einer vorherigen Fahrt.

6.45 Uhr: Die Aalener Fahrbachstraße wird von Montag bis Donnerstag voll gesperrt.

6.30 Uhr: Nach zwei tragischen Unfällen durch Stromschläge an Oberleitungen fragt ein Aalener, wie Kinder und Jugendliche besser geschützt werden können. "Der Skatepark ist am falschen Platz", sagt der Aalener. Wie die Stadt und die Bahn reagieren, lesen Sie hier.

6.10 Uhr: Leider gibt es ab heute für ein paar Wochen kein Wettervideo von unserem Wettermelder Tim Abramowski. So ganz auf die Wetteraussichten verzichten müssen wir aber nicht. Vereinzelt fällt noch etwas Regen, die Höchstwerte am Freitag liegen um die 20 Grad. Wie es am Wochenende weiter geht, erfahren Sie hier.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet lediglich eine kleine Verspätung des Zuges von Stuttgart nach Crailsheim. Der Zug, der planmäßig um 6.32 Uhr in Schwäbisch Gmünd abfahren sollte, verspätet sich um rund fünf Minuten. Sonst meldet die Bahn keine weiteren Verspätungen oder Ausfälle.

6 Uhr: Am Morgen sind bislang keine Verkehrsprobleme zu erwarten. Lediglich auf der Kreisstraße zwischen Altersberg und Horlachen besteht die Gefahr durch drei Pferde auf der Fahrbahn.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.