Vier Verletzte und Totalschaden nach Unfall bei Neresheim

Neresheim. Vier Verletzte, darunter ein einjähriges Kind, und ein Schaden von 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, ereignete. Auf der B 466 zwischen Steinweiler und Neresheim übersah, laut Polizei, ein 31-Jähriger beim Linksabbiegen in Richtung Elchingen den Pkw einer 34-Jährigen. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die drei Personen, die sich im Fahrzeug der 31-Jährigen befanden, wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.