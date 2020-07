Auto ausgebrannt - Mann kann sich retten

Rainau. Am Freitag gegen 14 Uhr rückte die Feuerwehr Rainau zu einem Fahrzeugbrand auf der Landestraße zwischen Abzweigen Dalkingen-Weiler und Haisterhofen aus. Der 57-jährige Fahrer konnte das Auto laut Polizeiangaben gerade noch in einer Parkbucht abstellen, bevor er vollständig ausbrannte. Er blieb dabei unverletzt. Die Feuerwehr Rainau brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Grund für den Brand war ein technischer Defekt. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.