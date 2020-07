Ein Ständle für Oberkochen

Oberkochen. Die "Neue Mitte" in Oberkochen hat ein neues Kiosk. Zuvor stand das sogenannte "Ständle" zur Remstal-Gartenschau am Mögglinger Bahnhof. Anfang März hatte der Gartenschau-Ausschuss der Gemeinde Mögglingen beschlossen, das Ständle zu verkaufen. Und zwar an die Stadt Oberkochen. Dort steht es nun am nordwestlichen Rand der „Neuen Mitte“ vor dem Edith-Stein-Haus. Das „Ständle“ soll dort für die Bewirtung im Sommer genützt werden.