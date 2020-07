Kind erfasst: Unfallflüchtiger meldet sich bei der Polizei

Aalen. Der Unfallverursacher, der am Donnerstagabend in der Gartenstraße ein Zweijähriges Kind mit seinem Auto erfasste und anschließend in Richtung Hofherrnweiler weiterfuhr, meldete sich am Samstagmittag bei der Polizei. Somit hat sich die Fahndung nach dem gesuchten Fahrzeug erledigt, teilt die Polizei mit.

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat zur Klärung der Unfalldetails die weiterführenden Ermittlungen übernommen und zwischenzeitlich am Unfallfahrzeug, bei dem es sich um einen BMW handelt, auch umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der Führerschein des 76-jährigen Unfallverursachers wurde vorläufig entzogen.

Der lebensgefährlich verletzte Junge befindet sich nach vorliegenden Informationen der Polizei immer noch in einem Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an.