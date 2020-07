Zwei akustische Gitarren in den Händen von zwei echten Könnern

Musik vom Rathausdach Für manche war es eines der besten Konzerte in der Reihe bislang. Ob „Afrika“ von Toto oder „Hey Pippi Langstrumpf“: Was das Duo „Beidsaitig“ am Samstag aus zwei akustischen Gitarren herausholte, das war vom Allerfeinsten. „Beidsaitig“, das sind Tobias Knecht (rechts im Bild) und Andreas Franzmann, die es sich zum Ziel gemacht haben, bekannte Melodien aus sämtlichen Musikrichtungen neu zu interpretieren: von Pop bis Mozart. Das Publikum am Samstag vor dem Aalener Rathaus war begeistert, viele blieben stehen und lauschten den Beiden – und das gute Wetter trug zum Gelingen bei. Am Mittwoch gibt's vom Rathausdach die Musik von „Tante Beete Blumenstrauß“. Foto: Oliver Giers